¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢SUV¸þ¤±¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¡ÖALENZA¡Ê¥¢¥ì¥ó¥¶¡ËLX200¡×¤È¡¢¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¡ÖFINESSA HB01¡×¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î¾è²ñ¤ò¿ÀÆàÀî¸©Âç°ëÄ®¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê¾è¤êÌ£¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»î¾è¤·¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ÏALENZA LX200¤¬1ËÜ26,510±ß¡Á73,370±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢FINESSA HB01¤Ï1ËÜÌó17,490±ß¤«¤éÌó4¡Á6Ëü±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¹ØÆþÅ¹ÊÞ¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
SUV¤ÎÁö¤ê¤ËÀÅ½ÍÀ¤È³ê¤é¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊALENZA LX200
¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¶¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È±¿Æ°ÀÇ½¡¦¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½½Å»ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¡Ö001¡×¤È¡¢ÀÅ½ÍÀ¡¦¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿SUV¸þ¤±¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È·Ï¡ÖLX100¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿LX200¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êLX100¤Î¸å·Ñ¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ¥µ¥ë¡¼¥ó¸þ¤±¤Î¡ÖREGNO¡Ê¥ì¥°¥Î¡Ë¡×¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¥¶¤ÏSUVÆÃÍ¤Î¼ÖÂÎ¤ÎÍÉ¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹äÀ¤òÆÃ¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈSUV¤Ï¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤¬½Å¤¯¡¢°ìÊý¤Ç½Å¿´¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿Æ°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥µ¥ë¡¼¥ó¸þ¤±¥¿¥¤¥ä¤È¶¦ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Î³«È¯¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤ÏLX200¤Ï¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏSUV¤Ë¡ÖÀÅ¤«¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁö¤ê¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹½Â¤¡¦·Á¾õ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¿·¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¡¦±¿Æ°ÀÇ½¡¦ÀÅ½ÍÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢LX100¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÀÅ½ÍÀ¤¬16¡ó¸þ¾å¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Ö¥ì¡¼¥À©Æ°µ÷Î¥¤¬15¡óÃ»½Ì¡¢Å¾¤¬¤êÄñ¹³·¸¿ô¤¬18¡óÄã¸º¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»î¾è¤Ç¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¥¹¥é¥í¡¼¥à¤ä±úÆÌ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÀß¥³¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿Â®ÅÙ°è¤ÇÁö¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¸øÆ»¤Ø½Ð¤Æ¾ÅÆî¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò¹âÂ®¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢°ìÈÌÆ»¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀÚ¤ì¤ä¹Ó¤ì¤¿ÊÞÁõÏ©¤Ç¤Î±þÅú¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¾è¼Ö¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹NX350h¤È¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥ê¥¢¡¼¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¡¢Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Ç¤ÏLX100¤òÁõÃå¤·¤¿¼ÖÎ¾¤È¤ÎÈæ³Ó»î¾è¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤ÀÅ½ÍÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¥¤ì¤¿Ä¾¿ÊÀ¤ÇÂçÉý¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×
¤½¤³¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤ÏLX100¤ÈLX200¤È¤ÎÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£LX100¤¬Á´ÂÎ¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ½Å»ë¤ÎÆÃÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢LX200¤Ï¥È¥ì¡¼¥¹À¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹â¤á¤¿Áà½ÄÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÎØ¤ÎÂÉ³Ñ¤Ë¸åÎØ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉ½¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Ï·Ú²÷¤ÊÁàÂÉ´¶¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤ÇÆÍµ¯¤Î¾è¤ê±Û¤¨¤Ç¤Ï¤ä¤äLX200¤Ë·ø¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ï´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔ²÷¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÌÆ»¤Ç¤Î»î¾è¤Ï¡¢À¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤«¤é¾®ÅÄ¸¶¸üÌÚÆ»Ï©¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÆ»¤ÏÆ»Ï©¤Î·Ñ¤®ÌÜ¤ä¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤è¤êÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤ÎÆÃÀ¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±²÷Å¬À¤ò¤¦¤¿¤¦¥¢¥ì¥ó¥¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
Áö¹Ô·ë²Ì¤ÏÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤Î¥Î¥¤¥º¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡£¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿Ï©ÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÉÔ²÷¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤é¤·¤¤¡¢¤Ò¤È¥¯¥é¥¹¾å¤ÎÁö¤ê¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¿¶Æ°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÏÅ²¤âÂ¿¤á¤ÇÏ©ÌÌ¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¿ÊÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°½¤Àµ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¹âÂ®°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀÅ½ÍÀ¤â¹â¤¤¡£
¤³¤ì¤Ê¤éÄ¹µ÷Î¥Áö¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËALENZA LX200¤ÏºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿¶Æ°¤äÀÅ½ÍÀ¤ò¹â¤á¡¢¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ëFINESSA HB01
Â³¤¤¤Æ»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ ¡È¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÎ°è¡É¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¿¥¤¥äFINESSA HB01¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥Í¥Ã¥µ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡ÖFINE¡Ê²÷Å¬¡Ë¡×¤È¡ÖSAFETY¡Ê°ÂÁ´¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±¥¿¥¤¥ä¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î°Â¿´´¶¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¼ÖÆâ¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥¤â°Õ¼±¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»î¾è¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥×¥ê¥¦¥¹¤ò»È¤¤¡¢°ìÈÌ¸øÆ»¤Ç¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡ÖNEWNO¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Î¡Ë¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤ÎÈæ³Ó¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NEWNO¤è¤ê¤â¥Õ¥£¥Í¥Ã¥µ¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÏ©ÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¿¶Æ°¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÅ½ÍÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ÖÂÎ¤Ë»È¤¦¼×²»ºà¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤âENLITEN¤Ë¤è¤ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿·¤·¤¯¤·¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¸ú²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥Í¥Ã¥µ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ç¤¹¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤ÇÓ¿åµ»½Ñ¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥é¥°¡×¤È¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖECOPIA NH200¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¦¥§¥Ã¥È¥Ö¥ì¡¼¥À©Æ°µ÷Î¥¤Ï15¡óÃ»½Ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËàÌ×¸å¡Ê2ËükmÁö¹Ô¸å¡Ë¤Ç¤â¿·ÉÊ¤ÎNH200¤è¤ê12¡óÃ»¤¯¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤°ÂÁ´ÀÇ½¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»î¾è¤·¤¿Æü¤ÏÅ·¸õ¤â¤è¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò»î¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ê¤é°Â¿´´¶¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢¥Õ¥£¥Í¥Ã¥µ¤Ï·ÚÎÌ¤ÊSUV¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÎÉ¹¥¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Â¿´¤È²÷Å¬À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Õ¥£¥Í¥Ã¥µ¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¿¥¤¥ä¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»£±Æ¡¿¾¾ÀîÇ¦
