Ãæ°æ°¡Èþ¡È¤¢¤¶¤È¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇºÆ¸½¡ª¡ÖÌåÀä¤·¤¿¡×È±²¼¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤·ãÊÑ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤«¡¢¤«¡¢²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç½é½Ð¾ì¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£±£·ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢¡È¤¢¤¶¤È¥Ý¡¼¥º¡É¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¸ý¸µ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¾®¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¡£¥¥å¡¼¥È¤ÊÈ¿±þ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃæ°æ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´ë²è¤À¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï¹õÈ±¤ò²¼¤í¤·¡¢ÀÖ¤Î¸ø¼°¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¡£¼ó¤Ë¤«¤±¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤¬¸÷¤ë¡£±¦¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤òËË¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¡ÈºÆ¸½¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÂç¶½Ê³¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌåÀä¤·¤¿¡×¡Ö¼ó·¹¤²¥Ý¡¼¥º¤ÏÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ó·¹¤²¥Ý¡¼¥º¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÅ·À¤Î°¦ÕÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤ó¤³²Ä°¦¤¤¡£É¹¾å¤ÎÉ½¾ð¤È¤Ï°ã¤¦£ã£õ£ô£å¤Ê´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¡ª¡ª¡×¡Ö¼ó·¹¤±¥Ý¡¼¥º¤ËÄ«¤«¤é¡Ø¤«¡¢¤«¡¢²Ä°¦¤¤¡Ù¤È¸ý¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¼ó·¹¤²¥Ý¡¼¥º¤Ç¤ëÊÕ¤ê¡¢²Ä°¦¤µ£±£°£°ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡ª°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£