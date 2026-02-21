¡Úµð¿Í¡Û°¤Éôµð¿Í½é¤Î£Ï£ÐÀï¹õÀ±È¯¿Ê¡¡£²£°£±£¹Ç¯¡õ£²£°Ç¯¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¢ª¥ê¡¼¥°Í¥¾¡
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¿¤À¤·£¶²ó°Ê¹ß¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¿Ø¤¬Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡££¶²ó¤ËÅÐÈÄ¤ÎÅÄÃæ±Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¡£ºòÇ¯¤Ïµ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡££¸²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Î¾¾±º¡¢£¹²ó¤ÎËÌ±º¤â¡¢¤½¤í¤Ã¤Æº£¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¡£ÅÄÃæ±Í¤Î³èÌö¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢°¤Éô´ÆÆÄ£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£´Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ëµð¿Í¤¬Í¥¾¡¤·¤¿£±£¹¡¤£²£°Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þºÇ¶á£±£°Ç¯´Ö¤Îµð¿Í¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤È¸ø¼°Àï½ç°Ì
Ç¯ÅÙ¡¡¥¹¥³¥¢¡¡Áê¼ê¡¡½ç°Ì
£±£·Ç¯£³¡ü£µ£Ä£å£Î£Á¡Ò£´¡Ó
£±£¸Ç¯£±¡ü£³£Ä£å£Î£Á¡Ò£³¡Ó
£±£¹Ç¯£³¡ü£¶³Ú¡¡¡¡Å·¡Ò£±¡Ó
£²£°Ç¯£±¡ü£´£Ä£å£Î£Á¡Ò£±¡Ó
£²£±Ç¯£±¡ü£¶¥ä¥¯¥ë¥È¡Ò£³¡Ó
£²£²Ç¯£±¡ü£³¹¡¡¡¡Åç¡Ò£´¡Ó
£²£³Ç¯£·¡û£¶¥ä¥¯¥ë¥È¡Ò£´¡Ó
£²£´Ç¯£¹¡û£´ºå¡¡¡¡¿À¡Ò£±¡Ó
£²£µÇ¯£¶¡û£´£Ä£å£Î£Á¡Ò£³¡Ó
£²£¶Ç¯£±¡ü£³¥ä¥¯¥ë¥È¡©
¡¡