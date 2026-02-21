¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡Û´äÀ¥ÍµÎ¼¡¡¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Ê¤éÂç³°¤Ç¤âÉÝ¤¤Â¸ºß¤Ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG1¡Ö³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¡¡¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡×¤Ï21Æü¡¢4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£22Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÀ¥ÍµÎ¼¡Ê37¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ1R¤Ç3Ãå¤ËÇ´¤ë¤È¡¢¸åÈ¾8R¤ò¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¡£ÆÀÅÀÎ¨6.33¤Ç16°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡106´ü¤Î°ïºà¤Ï3ÀáÁ°¤Î¤Ó¤ï¤³G2ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¤òÀ©¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15Ç¯8¥«·î¤Ç½é¤ÎÆÃÊÌ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö³Í¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Åö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏºòÇ¯1·î¤Î69¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ß3Ãå¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Û¤Éº£²ó¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£ÇÈ¤Ï¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿åÌÌ¤Ï¹Ó¤ì¤¿Êý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï¤Ï10R6¹æÄú¡£ÇÈ¤¬½Ð¤Æ1¥Þ¡¼¥¯¤¬º®Àï¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¡£