¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û22Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¡ËÒ½¨¸ç¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï±¦Êý¸þÃæ¿´¤Ëºô±Û¤¨8È¯
¡¡3·î¤ÎWBC¤ÇÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤¦ÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬·èÄê¡£
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëËÒ½¨¸ç¤Ï¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÂÔ¤ÁÊý¤È¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼êÅê¼ê¤Îµå¤ò¤Ï¤¸¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï32¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç8ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µÕÊý¸þ¤Î±¦Íã¤Ç¡Ö±¦Êý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡£º£Æü¤Ï¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÆóÎÝ¤Ë¤Ïºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬Âç»ö¡£¡ÊËÒ¸¶Âç¤Ï¡ËÁí¹çÎÏ¤¬À¨¤¯¹â¤¤Áª¼ê¡£Æ±¤¸¥»¥«¥ó¥É¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÀäÂÐ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£