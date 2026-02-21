Æ£°æ´ý²¦¡¡Âè2¶É¤òÀ©¤·1¾¡1ÇÔ¡¡²¦¾Àï¤È¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ëÅÚÉ¶ºÝ¡×¤ò²óÈò
¡¡Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡Ê23¡Ë¡á²¦¾¤Ê¤É6´§¡á¤ËÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬Ä©¤àÂè51´ü´ý²¦Àï5ÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤Ï21Æü¡¢¶âÂô»Ô¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢¸å¼ê¤ÎÆ£°æ¤¬114¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤·¤¿¡£Àï·¿¤ÏÌðÁÒ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£°æ¤¬½ªÈ×¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£Âè3¶É¤Ï3·î1Æü¤Ë¿·³ã»Ô¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï17¡¢18Æü¤ËÏÂ²Î»³»Ô¤Ç¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤È¤ÎÂè75´ü²¦¾Àï¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë7ÈÖ¾¡ÉéÂè4¶É¤ËÎ×¤ß¡¢ÇÔ¤ì¤Æ1¾¡3ÇÔ¤È¤·¤ÆÃæ2Æü¡£Åß¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¶¦¤ËÅÚÉ¶ºÝ¤ØÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë´íµ¡¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º²óÈò¤·¤¿¡£