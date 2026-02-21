STARGLOW¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¿Íµ¤¶Ê¼ýÏ¿
¡¡BMSG¼çºÅ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¤¬¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUSOTSUKI¡×¤ò4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬21Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ªSTARGLOW
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUSOTSUKI¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¿³ºº³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖGreen Light¡×¡ÖBlast Off¡×¤ò´Þ¤àÁ´3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£½é²óÈ×A¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖUSOTSUKI¡×¡ÖGreen Light¡×¤ÎMusic Video¤ÈBehind The Scenes¡Ê·×Ìó69Ê¬¡Ë¡¢½é²óÈ×B¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSTARGLOW IS COMING¡×¡ÊÁ´7ËÜ¡Ë¤È¡ÖSTARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-¡×¡Ê·×Ìó54Ê¬¡Ë¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£·¿È´¤»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï½é²óÈ×A¡¦B¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤Î¡ÖPhoto Shooting Behind The Scenes¡×¡Ê·×Ìó141Ê¬¡Ë¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡×¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¤È¡¢Á´6·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£ºî¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖGreen Light¡×¤¬3·î2Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¡ÖGreen Light¡×¤Ï¤¤ç¤¦21Æü¿¼Ìë3»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡ØSTARGLOW¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Êzero¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡STARGLOW¤Ï¤³¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ò·È¤¨¡¢4·î¤«¤éÁ´¹ñ17ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡ØSTARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£3·î14Æü³«ºÅ¤Î¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026 SPRING¡¿SUMMER¡Ù¡¢4·î18Æü³«ºÅ¤Î¡ØJAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026¡Ù¡¢5·î3Æü³«ºÅ¤Î¡ØVIVA LA ROCK 2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ªSTARGLOW
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUSOTSUKI¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¿³ºº³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖGreen Light¡×¡ÖBlast Off¡×¤ò´Þ¤àÁ´3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£½é²óÈ×A¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖUSOTSUKI¡×¡ÖGreen Light¡×¤ÎMusic Video¤ÈBehind The Scenes¡Ê·×Ìó69Ê¬¡Ë¡¢½é²óÈ×B¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSTARGLOW IS COMING¡×¡ÊÁ´7ËÜ¡Ë¤È¡ÖSTARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-¡×¡Ê·×Ìó54Ê¬¡Ë¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£·¿È´¤»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï½é²óÈ×A¡¦B¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤Î¡ÖPhoto Shooting Behind The Scenes¡×¡Ê·×Ìó141Ê¬¡Ë¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£ºî¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖGreen Light¡×¤¬3·î2Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¡ÖGreen Light¡×¤Ï¤¤ç¤¦21Æü¿¼Ìë3»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡ØSTARGLOW¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Êzero¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡STARGLOW¤Ï¤³¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ò·È¤¨¡¢4·î¤«¤éÁ´¹ñ17ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡ØSTARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£3·î14Æü³«ºÅ¤Î¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026 SPRING¡¿SUMMER¡Ù¡¢4·î18Æü³«ºÅ¤Î¡ØJAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026¡Ù¡¢5·î3Æü³«ºÅ¤Î¡ØVIVA LA ROCK 2026¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£