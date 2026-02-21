¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥Õ¥§¥¹11·î¤Ë³«ºÅ·èÄê¡¡¥·¥ê¡¼¥º¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡ª15¼þÇ¯BIG¥¢¥¯¥¹¥¿Á´60¼ï¤Î¼õÃí³«»Ï
¡¡¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡ØLoveLive! Series 15th Anniversary ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥Õ¥§¥¹¡Ù¤¬¡¢11·î14ÆüŽ¥15Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³¨ÊÁ¤¤¤¤¡ªÁ´60¼ïÎà¤Î¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙµðÂç¥¢¥¯¥¹¥¿
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º15¼þÇ¯¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ´60¼ï¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£ËÜÆü2·î21Æü18»þ¤è¤ê¼õÃí¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£È¯ÇäÆü¡Ê¤ªÆÏ¤±Æü¡Ë¤Ï5·î1ÆüÍ½Äê¡£
¢£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡§LoveLive! Series 15th Anniversary ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥Õ¥§¥¹
¢£ÆüÄø¡§2026Ç¯11·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
¢£½Ð±é¼Ô
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù ¦Ì'£ó
¿·ÅÄ·Ã³¤¡Ê¹âºäÊæÇµ²ÌÌò¡Ë¡¢ÆâÅÄ ºÌ¡ÊÆî¤³¤È¤êÌò¡Ë¡¢ÈÓÅÄÎ¤Êæ¡ÊÀ±¶õÑÛÌò¡Ë¡¢Pile¡ÊÀ¾ÌÚÌî¿¿É±Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡ÊÌðß·¤Ë¤³Ìò¡Ë
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù Aqours
°ËÇÈ°É¼ù¡Ê¹â³¤Àé²ÎÌò¡Ë¡¢°©ÅÄÍü¹á»Ò¡ÊºùÆâÍü»ÒÌò¡Ë¡¢ÀÆÆ£¼ë²Æ¡ÊÅÏÊÕÍËÌò¡Ë¡¢¾®ÎÓ°¦¹á¡ÊÄÅÅçÁ±»ÒÌò¡Ë¡¢¹âÄÐ¤«¤Ê¤³¡Ê¹ñÌÚÅÄ²Ö´ÝÌò¡Ë
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù
ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡Ê¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¡Ë¡¢ÁêÎÉçýÍ¥¡ÊÃæ¿Ü¤«¤¹¤ßÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Êºùºä¤·¤º¤¯Ìò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡ÊÄ«¹á²ÌÎÓÌò¡Ë¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡ÊµÜ²¼°¦Ìò¡Ë¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ê¶á¹¾ÈàÊýÌò¡Ë¡¢»Ø½ÐÝÜ°¡¡Ê¥¨¥Þ¡¦¥ô¥§¥ë¥ÇÌò¡Ë¡¢ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡ÊÅ·²¦»ûÍþÆàÌò¡Ë¡¢¾®ÀôË¨¹á¡Ê»°Á¥ÛÙ»ÒÌò¡Ë¡¢ÆâÅÄ½¨¡Ê¥ß¥¢¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼Ìò¡Ë¡¢Ë¡¸µÌÀºÚ¡Ê¾âÍò¼îÌò¡Ë
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù Liella!
°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡Êß§Ã«¤«¤Î¤óÌò¡Ë¡¢Liyuu¡ÊÅâ²Ä²ÄÌò¡Ë¡¢Ì¨ ¤Ê¤³¡ÊÍòÀéº½ÅÔÌò¡Ë¡¢¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤¡ÊÊ¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ìÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊÍÕ·îÎøÌò¡Ë¡¢Îë¸¶´õ¼Â¡Êºù¾®Ï©¤¤Ê»ÒÌò¡Ë¡¢ÌùÅç¼ë²»¡ÊÊÆ½÷¥á¥¤Ìò¡Ë¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¡Ê¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¡Ë¡¢³¨¿¹ºÌ¡Êµ´ÄÍ²ÆÈþÌò¡Ë¡¢·ëÆá¡Ê¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥ÆÌò¡Ë¡¢ºäÁÒ²Ö¡Êµ´ÄÍÅßÝÜÌò¡Ë
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù
Coming soon
¡Ø¥¤¥¥Å¥é¥¤¥Ö¡ª LOVELIVE! BLUEBIRD¡Ù ¤¤¤¤Å¤é¤¤Éô¡ª
°½ºéÊæ²»¡Ê¹â¶¶¥Ý¥ë¥«Ìò¡Ë¡¢±óÆ£ÍþºÚ¡ÊËãÉÛËã°áÌò¡Ë¡¢µÜÌî ¶Ü¡Ê¸Þ¶ÍÎèÌò¡Ë¡¢Æ£Ìî¤³¤³¤í¡Ê¶ð·Á²Ö²ÐÌò¡Ë¡¢ºäÌî°¦±©¡Ê¶âß·´ñÀ×Ìò¡Ë¡¢À¥¸ÅÍü°¦¡ÊÄ´ÉÛ¤Î¤ê¤³Ìò¡Ë¡¢±üÂ¼Í¥µ¨¡Ê½ÕµÜ¤æ¤¯¤êÌò¡Ë¡¢Å·Âô¼ë²»¡Êº¡²Öµ±ÌëÌò¡Ë¡¢¾®¸Í¿¹Êæ²Ö¡Ê»³ÅÄ¿¿ÎÐÌò¡Ë¡¢ÎÃ¥ÎÀ¥°ª²»¡Êº´¡¹ÌÚæÆ²»Ìò¡Ë
and more
(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2024 PL!NM (C)2024 PL!SP (C)PL!SIM (C)PL!HS (C)IKZL
