¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×£³¹æµ¡¡¢£²£µÆü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø¡Ä¡Ö±§ÃèÂðÇÛÊØ¡×ÌÜ»Ø¤·£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï
¡¡±§Ãè¿·¶½´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ï¥ó¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬£²£µÆü¸áÁ°¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤ÎÆ±¼ÒÈ¯¼Í¾ì¤«¤é¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×£³¹æµ¡¡ÊÁ´Ä¹£±£¸¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¹©±ÒÀ±¤òÍ½Äê¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ì±´Ö´ë¶ÈÃ±ÆÈ¤Ç³«È¯¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¡¢£É£È£É¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥¥ä¥Î¥óÅÅ»Ò¤Ê¤É¤Î½Ð»ñ¤ÇÈ¯Â¡£¹âÉÑÅÙ¤Ç¾®·¿±ÒÀ±¤ò±§Ãè¤ËÁ÷¤ë¡Ö±§ÃèÂðÇÛÊØ¡×¤Î»ö¶È²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿£²²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö´ë¶ÈÃ±ÆÈ¤Ç³«È¯¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬£±£¹Ç¯¡¢¹âÅÙ£±£°£°¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö±§Ãè¶õ´Ö¡×¤Ë½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤ò±§Ãè¤ËÆÏ¤±¤¿»öÎã¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£