¡Ø¤Ê¤ó¤«¸¤¤¬ÀÅ¤«¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¢ª¿å¤ËÉ¡¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡Ù¤¬33ËüºÆÀ¸¡Ö¤×¤¯¤×¤¯£÷£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤ï¤ó¤³¤Î»Ñ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿·¤·¤¤Í·¤Ó¤ËÌ´Ãæ¡Ä¡ª¡©Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç33Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¤Í¤§¡×¡Ö¤×¤¯¤×¤¯£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¤Ê¤ó¤«¸¤¤¬ÀÅ¤«¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¢ª¿å¤ËÉ¡¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡Ù¡Û
ÀÅ¤«¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ø¤×¤¯¤×¤¯¡Ä¡ÙÆæ¤Î²»
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öponponoimo¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥·¥§¥ë¥Æ¥£¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥·ー¥×¥É¥Ã¥°¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¡×¤¯¤ó¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ª»Ñ¡£
¤Þ¤À1ºÐ¡¢¤ä¤ó¤Á¤ãÀ¹¤ê¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÀÅ¤«¡Ä¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ø¤×¤¯¤×¤¯¤×¤¯¡Ä¡Ù¤ÈÆæ¤Î²»¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£²»¤ÎÊý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿å°û¤ßÍÆ´ï¤ËÉ¡¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ßÆ°¤«¤Ê¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£
¿å¤ò°û¤à¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤×¤¯¤×¤¯¡Ä¡ÙÀè¤Û¤É¤ÈÆ±¤¸²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¤ÏÉ¡¤«¤é²Ä°¦¤é¤·¤¤²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¿å¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡ª
¿·¤·¤¤Í·¤ÓÈ¯¸«¡ª¡©
Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¡Ø¤×¤¯¤×¤¯Í·¤Ó¡Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ã¿èÌµ¹¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¡£É¡¤ò¿åÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤êÎ¥¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²»¤ä´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼Â¸³¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¤Î³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¤ò¸«¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÀÅ¤«¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¤×¤¯¤×¤¯Í·¤Ó¡Ä¡¢¤Ê¤ó¤Æ»ö¤Î¤Ê¤¤°ì¥³¥Þ¤Ç¤¹¤¬°¦¸¤¤È¤ÎÆü¡¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤×¤¯¤×¤¯²Ä°¦¤¤♡¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¿·¤·¤¤Í·¤ÓÈ¯¸«¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¤¦¤Á¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤È¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡ª¡©
¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¿·Àã¤ËÂç¶½Ê³¢ö
ËÌ¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¹ßÀã¤¬Â¿¤¯ÊÕ¤ê¤Ï°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¡£»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥µ¥é¥µ¥é¤Î¿·Àã¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¡ª¥º¥Ü¥Ã¥º¥Ü¥Ã¤ÈÀã¤ÎÃæ¤ËÉ¡¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç²¿¤È¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤´ÍÍ»Ò¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÁ°¤òÊâ¤Æ»¤òºî¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¡£¡Ø¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È¸åÊý³ÎÇ§¤âÂÕ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ»¤òºî¤ëÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤ËÊâ¤²ó¤ê¿·Àã¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Àã¤ÎÃæ¤Î»¶Êâ¤ÏÂçÊÑ¤Ê½ÅÏ«Æ¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¸¤¤Î¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤â¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ºÇ¸å¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Îµ¢ÂðµñÈÝ¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ·¤ÓÂ¤ê¤Ê¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öponponoimo¡×¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¤ÈÀè½»¸¤¡Ö¤Ý¤Æ¤È¡×¤¯¤ó¤ÎÆü¡¹¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£1ºÐ¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¯¤ó¤È18ºÐ¤Î¤Ý¤Æ¤È¤¯¤ó¡Ä¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÆü¾ï¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öponponoimo¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹