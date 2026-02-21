¡ÖÁá¤¯Éüµ¢¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤Î´ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¡¡¥Ú¥Ã¥×¤Ï¥í¥É¥ê¤ÎÉüµ¢¤¬Áá¤¹¤®¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄ¾¶á4»î¹ç¤Ç3¾¡1Ê¬¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£Âè25Àá¤Ç¤Ïµ´Ìç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¾Ã²½»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Àá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤òÅÝ¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀº¹¤òµÍ¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¥Æ¥£¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¤Î¥í¥É¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¡¢º£µ¨¤Ïºòµ¨¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥í¥É¥ê¤À¤¬¡¢¡ØSky Sports¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¥í¥É¥ê¤ÎÉüµ¢¤ÏÁá¤¹¤®¤¿¤È¼«¿È¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÎÉüµ¢¤ÏÁá¤¹¤®¤¿¡£Èà¤òÁá¤¯Éüµ¢¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤Î´ê¤¤¤«¤é¡¢Èà¤ÏÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï±äÄ¹Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¶µ·±¤òÆÀ¤¿¤è¡×
¡Ö¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤ä¥Õ¥£¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁá¤¯²óÉü¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥í¥É¥ê¤Ï¤Þ¤À¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÁª¼ê¤À¡×
¡ÖÂç¤¤ÊÉñÂæ¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤³¤½¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤ä¥ë¥Ù¥ó¡¢¥í¥É¥ê¤â¤½¤Î1¿Í¤À¡×
¥í¥É¥ê¤ÎÉüµ¢¸å¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¼éÈ÷»þ¤Î¶¯ÅÙ¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤ÎÄã²¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤È¤Î¸òÂåÅù¤Ç¤³¤Î¼åÅÀ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£