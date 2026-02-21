¤«¤Ä¤Æ¤Î½ÉÅ¨¥á¥Ã¥·¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡©¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥óUÂàÃÄ¤ÎMF¥«¥¼¥ß¥í¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬¶½Ì£¤«
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¥«¥¼¥ß¥í¡Ê33¡Ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¥«¥¼¥ß¥í¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¿·ÂÎÀ©¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÃæÈ×¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥«¥¼¥ß¥í¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤òÃµ¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ä¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¢¤ê¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ë¥È¤ä¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤â´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤ÀÂè°ìÀþ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥«¥¼¥ß¥í¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£