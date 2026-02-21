£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

Â´¶È¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÃæ³Ø¹â¹»¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢»³¸ý¥À¥¤¥Ï¥ÄÈÎÇä¤¬ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î3Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤³¤È¤·½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Âç²ñ¤Ë¤Ï¸©Æâ8¤Ä¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·Â´¶È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼¡¤Î¥Áー¥à¤òÃ´¤¦1¡¢2Ç¯À¸¤â²Ã¤ï¤ê»³¸ý¸©¥Ê¥ó¥Ðー1¤òÌÜ»Ø¤·Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢ö30 »³¸ýD ´ë²è»ö¶ÈÉôÆ£ËÜ ¼ÓºÌ ¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤¬ºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ3¡¦¹â3¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬ ¸åÇÚ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÀèÇÚ¤ÈºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

21Æü¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

FC REVO»³¸ý U-18¤È¹âÀî³Ø±à¹âÅùÉô¤¬¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ22Æü¡¢±§Éô»Ô¤Î¾ïÈ×¸ø±à¥µ¥Ã¥«ー¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£