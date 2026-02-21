Â´¶È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡ÄÃæ³Ø¹â¹»¤Î3Ç¯À¸¤Ë¤è¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ
Â´¶È¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÃæ³Ø¹â¹»¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢»³¸ý¥À¥¤¥Ï¥ÄÈÎÇä¤¬ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î3Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤³¤È¤·½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ë¤Ï¸©Æâ8¤Ä¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·Â´¶È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼¡¤Î¥Áー¥à¤òÃ´¤¦1¡¢2Ç¯À¸¤â²Ã¤ï¤ê»³¸ý¸©¥Ê¥ó¥Ðー1¤òÌÜ»Ø¤·Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
FC REVO»³¸ý U-18¤È¹âÀî³Ø±à¹âÅùÉô¤¬¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ22Æü¡¢±§Éô»Ô¤Î¾ïÈ×¸ø±à¥µ¥Ã¥«ー¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£