¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸ÍWTB¿¢ÅÄÏÂËá¡Ö·èÄêÎÏ¤Î¤È¤³¤í¤Ç»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤»¤¿¡×µÞ¤¤çÀèÈ¯¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¥È¥é¥¤
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥óÂè9Àá¡¡¿À¸Í40¡½24ºë¶Ì¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼µÇ°¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¿À¸Í¤¬º£µ¨ÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿ºë¶Ì¤ò40¡½24¤ÇÇË¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¥ê¡¼¥°¥ï¥ó´Þ¤á¤Æ½é¤Î8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°°Ê¹ß¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç23»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢2¾¡20ÇÔ1Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3°Ì·èÄêÀï¤ËÂ³¤¯ºë¶ÌÀïÏ¢¾¡¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢03¡½04¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂè8Àá°ÊÍè¤Îºë¶ÌÀï¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿WTB¥¤¥Î¥±¡¦¥Ö¥ë¥¢¤¬»î¹çÁ°¤Î¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤ËÉé½ý¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤«¤éWTB¿¢ÅÄÏÂËá¤¬µÞ¤¤çÀèÈ¯¡£¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤«¤é¡ÈÌÀÆü¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡19¡½19¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾2Ê¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿SH¾åÂ¼¼ùµ±¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢º¸Ãæ´Ö¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥È¥é¥¤¡£¡Ö¤â¤é¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡£·èÄêÎÏ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤»¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤ë3Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊPOM¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï8Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£¿¢ÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¥ê¡¼¥°¥ï¥óÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£