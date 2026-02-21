Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¤¬¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¡¿¾´ý¡¦´ý²¦ÀïÂè2¶É
¡¡¾´ý¤ÎÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤¬2·î21Æü¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤Ë114¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤·¤¿¡£Ç®Àï¤¬Â³¤¯Âè3¶É¤Ï¡¢3·î1Æü¤Ë¿·³ã»Ô¤Î¡Ö¿·³ã¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡19Ç¯Ï¢Â³¤Î´ý²¦Àï³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤Ç¡¢Æ£°æ´ý²¦¤Ï¸«»ö¤ÊÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¶É¤ÏÀè¼êÈÖ¤ÎÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬ÌðÁÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢Æ£°æ´ý²¦¤¬µÞÀï¤ò»Ö¸þ¡£½øÈ×Àï¤Ç¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¶ðÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼°ì´ð¶åÃÊ¡Ê52¡Ë¤â¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¾´ý¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áê³Ý¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¶É¤òÀ©¤·¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï¤³¤ÎÂè2¶É¤Ç¤âÀè¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤Í¤¸¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤º¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï¶Ì¤Î·ø¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¹¶·â¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢³Ñ¶ä¸ò´¹¤«¤é¶Ì¤Î¹¤µ¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëÆ£°æ´ý²¦¤¬Î®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ä¤«¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£Æ£°æ´ý²¦¤Ï·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤ÎÃæ¤Ç¤âÅª³Î¤ËÀè¼ê¤ØÇ÷¤ê¡¢´ËµÞ¼«ºß¤Î»Ø¤·²ó¤·¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÀÅ¤Ë²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿Æ£°æ´ý²¦¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ´ý²¦¤¬¤Þ¤º¤ÏÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Æ£°æ´ý²¦¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Ë1¾¡3ÇÔ¤È¥«¥ÉÈÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¤Ä¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë