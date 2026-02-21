¶ðÅÄÆÁ¹»á¤¬Äó¸À¡¡19ºÐ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹¤ò¤Þ¤º¤Ï¡Ö7ÈÖ¤«8ÈÖ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¡×¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡È¿¹²¼Ä¶¤¨¡É´üÂÔ
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç4Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿µð¿Í3·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹»á¡Ê63¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£µð¿Í¤Î2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤Ëº£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾¾ËÜ½¨É×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê64¡Ë¤«¤é¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¡¢¡Öº£Ç¯¤³¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ã¤Æ»×¤¦Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤Þ¤º¤ÏÃæ»³ÎéÅÔ³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¶ðÅÄ»á¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤è¤êÁ°¤Ë3ÈÖ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È3ÈÖ¡¦Ãæ»³Àâ¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤¬3ÈÖ¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÂÇÀþ¤¬¤Í¡¢Àþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡È°éÀ®ÏÈ¡É¤ÇÀÐÄÍ¤¬7ÈÖ¤«8ÈÖ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´Éô¤ÏÌµÍý¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡×¤È19ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥â¥Î¤¬¡Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÀÐÄÍ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¸Å¤¤»þÂå¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£²¬ºê¡Ê°ê¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦1¸ÄÀèÇÚ¤¬¤Í¡¢6ÈÖÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤ËËÍ¤¬7ÈÖÂÇ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç²æËý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¶ðÅÄ»á¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤¬¾ÍèÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö3³ä¡¢20ËÜ¤°¤é¤¤¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡¢¤Þ¤º¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤Ë¡Ä¡£¤â¤Ã¤ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤«¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÂÇÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡£ºå¿À¤Î3ÈÖ¤°¤é¤¤¤ò¿©¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤Èºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¡Ä¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£