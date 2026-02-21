¸µ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó±§º´Èþ¤Ê¤ª¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ó¥¥Ë¤ÇÅÐÃÅ¡¡ËËþ¤ÊÈþ¥Ð¥¹¥È¤ÇÍè¾ì¼ÔÌ¥Î»
¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î±§º´Èþ¤Ê¤ª¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
±§º´Èþ¤Ï¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¡ØU¡Ù¤ªÅÏ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!¡×¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý°Ê¾å¤ËÅöÆüÂô»³¤ÎÊý¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡Ä!!»æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ïº£¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹!²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤ªÎé¤¬½ÐÍè¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¤Ä°ì¤ÄÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£±§º´Èþ¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢ËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2nd½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤Ë¤ªÎÏÅº¤¨¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹!º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ºÆÅÙ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£
20Æü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖU¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
±§º´Èþ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£20Ç¯¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Ë¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Î¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£23Ç¯8·î¡¢¼«¿È½é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ÖÂÀÍÛ¤Î²Ì¼Â¡×¤òÈ¯Çä¡£24Ç¯2·î¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯¤«¤é¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖK¡Ý1¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖK¡Ý1¥¬¡¼¥ë¥º2025¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¼ñÌ£¤Ï¥«¥á¥é¡¢ÎÁÍý¡¢¶¥ÇÏ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£168¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£