¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û½©¸µ¶¯¿¿¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÈëºö¤¢¤ê¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£²¡×¡Ê£³·î£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¹çÆ±¸ø³«Îý½¬¤¬£²£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¥Ù¥é¥È¡¼¥ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê£³£²¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë½©¸µ¶¯¿¿¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ê¬£³£°ÉÃ¤Î¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¡£ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¿·µï¤¹¤°¤ëÀï¤«¤é¤ÎÏ¢Àï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆü¾ï¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¡£º£²ó¤Ï¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¶¯Å¨¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë½àÈ÷¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤È¤·¤Æ¡ÖÌ¾Á°¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤ß¤¿¤¯¡¢¿¨¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ°¡ÊÁÈ¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÍâÆü¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö½Ë¾¡²ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤ÆºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤ÆÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£