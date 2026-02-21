２０日、試合に臨む韓国のキム・ギルリ（右から４人目）、崔萊禎（チェ・ミンジョン、右から２人目）と米国のコリーヌ・スタダード（右）。３人がそれぞれ上位３位を獲得した。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

【新華社ミラノ2月21日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は20日、ミラノでショートトラック女子1500メートル決勝が行われた。

２０日、試合に臨む韓国のキム・ギルリ（右）、崔萊禎（チェ・ミンジョン）と米国のコリーヌ・スタダード（手前）。３人がそれぞれ上位３位を獲得した。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）

２０日、試合に臨む中国の楊婧茹（よう・せいじょ）。楊婧茹は４位に入賞した。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）

２０日、決戦でフィニッシュラインを通過し、優勝した韓国のキム・ギルリ（中央）。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）

２０日、表彰式に臨む（手前左から）銀メダルを獲得した韓国の崔萊禎（チェ・ミンジョン）、金メダルを獲得した韓国のキム・ギルリ、銅メダルを獲得した米国のコリーヌ・スタダード。（ミラノ＝新華社記者／程敏）

２０日、優勝を喜ぶ韓国のキム・ギルリ。（ミラノ＝新華社記者／程敏）

