¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¡¡ÀïÁè¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡Ä¼ê¤äÂ¤ò¼º¤Ã¤¿µ¢´ÔÊ¼¤ò»Ù¤¨¤ë·àÃÄ¡¢Â©»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤ë½÷À
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢ÀïÆ®¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê²ÈÂ²¤ò¼º¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¤ª¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀïÆ®¤Çº¸Â¤ò¼º¤¤¡ÄµÁÂ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÃËÀ
º£½µ¡¢¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ë¤¢¤ëÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÆ®¤Ç¼ê¤äÂ¤ò¼º¤Ã¤¿µ¢´ÔÊ¼¤Ç¤¹¡£
¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ð¥ó¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡£¿¯¹¶Á°¤Ï¶ä¹Ô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ°°÷¸å¡¢ËÌÅìÉô¥Ï¥ë¥¥¦¤Ç¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢º¸Â¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÂ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ï¡Ä
¥¤¥Ð¥ó¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·Á°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡×
ÀïÆ®¤ÎÄ¹´ü²½¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ëÉé½ýÊ¼¡£¤³¤Î·àÃÄ¤Ïµ¢´ÔÊ¼¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¹îÉþ¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ð¥ó¤µ¤ó¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆ±¤¸¸µ·³¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤è¤½¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Àï¾ì¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤âÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¡×¤È
·Þ¤¨¤¿¸ø±éËÜÈÖ¡£¥¤¥Ð¥ó¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¾å¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥¤¥Ð¥ó¤µ¤ó¡Ö»ä¤Ï²È¤Ëµ¢¤ë¡£É¨¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯¤Æ³èÆ°Åª¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤â¾è¤ë¤·¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤â¤ä¤ë¡×
Â¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¶ì¤·¤ß¤È¡È¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¸ø±é¡£
¥¤¥Ð¥ó¤µ¤ó¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿Ê¼»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ëº£¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ø¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤âÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¡¢¤É¤ó¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ²¡¹¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡þ
¼«¤é¤Î½ý¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Á°¿Ê¤·»Ï¤á¤¿¥¤¥Ð¥ó¤µ¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤Ë¤Þ¤À¤â¤¬¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¡Ä¶ì¤·¤ß¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤ë½÷À
»ä¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¯¹¶¤Î±Æ¶Á¤Ç¿´¤Ë½ý¤ò¤ª¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±çÃÄÂÎ¡£
¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¥Ó¥ó¥Ë¥Ä¥¡¿´¤Î¥±¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¿´Íý»Î¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°Ãæ¤Ë¶õ½±·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ë¤È´µ¼Ô¤Ï¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤êºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤¬Â³¤¡¢¿Í¡¹¤Ï·«¤êÊÖ¤·¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
4Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ëÃæ¤Ç´µ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ë¤¦¤¨¡¢²óÉü¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÊ£»¨¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤Æ´µ¼Ô¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸½¾ì¤Ë¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤¬2023Ç¯¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿´Íý»Î¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡©¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤âÈà¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤ÎÁ°ÀþÃÏ°è¤ÇÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó¡£
¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ªÊè¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤â¤¦´°Á´¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ¤ÎÏ¤¬¤Ä¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¿´Íý»Î¡Ö¡Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î¡Ë¤ªµû¤äÆ°Êª¤¿¤Á¤Ï¡©¤³¤Î°ì½µ´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¥Ê¥¿¥ê¥¢¤µ¤ó¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¡ÊÂ©»Ò¤ÎÊÝ¸îÇ¡Ë¤¬»ä¤ò¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤¬¤¢¤Î»Ò¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î°ìÆü¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡þ
½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¿Í¡¹¤Î½ý¤Ï¿¼¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£