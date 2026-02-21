¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×½ä¤ê¡ÖÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿ÞÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ä¼«Ì±¡¦¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¬Åê¹Æ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï£²£±Æü¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î£³ÅÞ¤Ë»²²Ã¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬Éý¹¤¤»²²Ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£¾®ÎÓ»á¤Ï£Ø¤Ç¡¢»²²Ã¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ò£±¡ÓµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÆ³Æþ¤ËÁ°¸þ¤¡Ò£²¡Ó¾ÃÈñÀÇ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Îµ®½Å¤Êºâ¸»¤È¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Ä¡½¡½¤Î£²ÅÀ¤òµó¤²¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢µÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£