¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û½é¼ÂÀï¤ÇÀèÈ¯Â÷¤µ¤ì¤¿Á¾Ã«Î¶Ê¿¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥ÈÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×22Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Øµ¤¹ç¡¡
¡¡3·î¤ÎWBC¤ÇÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤¦ÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬·èÄê¡£Á¾Ã«Î¶Ê¿¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡¡À®Ä¹Ãø¤·¤¤º¸ÏÓ¤Ï¡¢½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¡Ö¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤¹ç¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡Åêµå»þ´Ö¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¸ò´¹¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»þ´Ö¤ò¹©É×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡