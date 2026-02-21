¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¢¤¹¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ä»³ËÜÍ³¿¤âÀèÈ¯ÅÐÈÄÍ½Äê¡¡Â¼¾å½¡Î´¤ÈÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î¡È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÉÂÐ·è¤â¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¡Ä
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î4ÈÖ¸õÊä¤¿¤Á¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£
»î¹ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡§
¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤È¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡Ê26¡Ë¤¬»î¹çÁ°¤Î°ÜÆ°¤Ç½ÂÂÚ¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï»î¹ç10Ê¬Á°¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤È¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ºÌ¥¤»¤¿¤Î¤ÏÀèÇÚ¤ÎÎëÌÚÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº¸Ãæ´Ö¤Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î¸åÇÚ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´ÓÏ½¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë4ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç½é¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢ËþÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¸åÊý¤ØÂç¤¤ÊÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂÇµå¤¬ÂÀÍÛ¤È¤«¤Ö¤êÎëÌÚÁª¼ê¤¬¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£
Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü2°ÂÂÇ¡£
ÀèÇÚ¡¦ÎëÌÚÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËWBC¤Ø½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤âÅêÂÇ¡¦ÆóÅáÎ®¤ËÂçË»¤·¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¢¤¹¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¡£
¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£