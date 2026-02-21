¸ÞÎØ¤ÎÏÃÂêÈþ½÷¤Ï¡Ö¼Â¤ËÌ¥ÎÏÅª¡×¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¾×·âµ»¡ÄÌîµåµ¼Ô¤¬²ó¸Ü¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×
ºòÇ¯5·î¤ËMLB¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡Ä¡ÈÃÏ¾å¤Ç¡ÉÄ¶Àäµ»¤òÈäÏª
¡¡Ìîµåµ¼Ô¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤Ë¡¢ÊÆµå³¦¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿±ï¤«¤é¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÎÃÏ¸µ»æ¡Ö¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ý¥¹¥È¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¡×¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Û¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¼Â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¦¤ÏºòÇ¯5·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤È¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¸«»ö¤Ê¡È¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡É¤òÈäÏª¤·¡¢ÁáÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÁá¤¤²óÅ¾¤ò¤ß¤»¤ÆÃåÃÏ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ø¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÆÏ¤±¤Æµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£MLB¸ø¼°X¤â¥ê¥¦¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¡¢¤³¤Î¶ÃØ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤òºÆÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÅÐÈÄÁ°¤Î¥ê¥¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Û¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯5·î7Æü¡£¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èà½÷¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï2026Ç¯1·î¡¢Á´ÊÆÁª¼ê¸¢¤Î¤¿¤á¤Ë¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢È±·¿¤â¤½¤ì¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¡£¤½¤·¤Æº£¤Ï¡½¡½¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±ÑÍº¤À¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£Ìó9¤«·îÁ°¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸ÞÎØ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿µ°À×¤Ë¡¢´¶·ã¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âµ¬³Ê³°¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¦¡£¥Û¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¿è¤Ê¤³¤È¤À¡ª¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë