¸©·Ù²»³ÚÂâ¡¡¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³¥ó¥µー¥È¡¡·²ÇÏ¡¦ÉÙ²¬»Ô
·Ù»¡¤Î»Å»ö¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©·Ù²»³ÚÂâ¤Î¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³¥ó¥µー¥È¡×¤¬ÉÙ²¬»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ìó£±£°£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù²»³ÚÂâ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¸©Ì±¤È·Ù»¡¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È£±£¹£¹£¶Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¹Êó¹Ä°²Ý¤ä¸òÄÌ´ë²è²Ý¡¢¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤Ë½êÂ°¤·¡¢·Ù»¡¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂâ°÷Ìó£³£°¿Í¤¬±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£±Æü¤Ï¡¢¿áÁÕ³Ú¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤ä¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ£±£²¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¥ë±éÁÕ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥éー¥¬ー¥É¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°±éµ»¤ä¡¢Ââ·ÁÊÑ²½¤Ê¤ÉÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î²»³ÚÂâ¤â»²²Ã¤·¡¢±éÁÕ¤ËÀ£·à¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿Ìó£±£°£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±éÁÕ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£