¡ÖÌîµå¤Ç¤â¤Þ¤¡¸«¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¡×¡È14¡Ý13¡É¤Ç·èÃå¡ª J¥ê¡¼¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Îò»ËÅª»àÆ®¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÌ¡²è¤«¤è¡×
¡¡ÁÔÀä¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î21Æü¤ËJ£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï¡¢FCÎ°µå¤È¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£°¡Ý£°¤Ç90Ê¬¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢PKÀï¤ËÆÍÆþ¡£¤¹¤ë¤È¡¢Îò»ËÅª¤Ê¡È»àÆ®¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â£µ¿Í¤ò½³¤ê½ª¤¨¤Æ£µ¡Ý£µ¡££¶¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤âÀ®¸ù¤¬Â³¤¡¢°ì½ä¤·¤Æ¡¢14¿ÍÌÜ¤ÇÀè¹¶¤ÎÎ°µå¤¬À®¸ù¤·¡¢¸å¹¶¤Î¼¢²ì¤Î¥¥Ã¥¯¤òGKº´Æ£µ×Ìï¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£Á°¼Ô¤¬14¡Ý13¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡·×28¿Í¤¬½³¤ê¹ç¤Ã¤¿PKÀï¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤Ç¤â¤Þ¤¡¸«¤Ê¤¤¥¹¥³¥¢¡×¡ÖPKÀï¤Ç¤³¤Î¥¹¥³¥¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤³¤Èµ¯¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¿´Â¡»ý¤¿¤Ø¤ó¡×¡ÖÌ¡²è¤«¤è¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö²¿»ö¡©¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
