¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÆüËÜÀª¤Ï¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡Ê¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢ÃË½÷¤Ç¡Ö¶ä¡×¡ÖÆ¼¡×¤Î¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2Âç²ñÏ¢Â³¡Ö¶ä¡×¤ÎÃÄÂÎ¤ò´Þ¤á¤Æ·×6¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿Á°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Î4¸Ä¤ò¾å²ó¤ë¹¥À®ÀÓ¤Ë¡¢ÃÝÆâÍÎÊå´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»ËÅªÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¡¢°Î¶È¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¡¢¼åÅÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¼ïÌÜ¤ÇÁ°²ó7°Ì¤«¤éÆüËÜÀª½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÌö¿Ê¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à5°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤Ïº£Âç²ñ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤¬Á°²ó¤Î¡ÖÆ¼¡×¤ò¾å²ó¤ë¡Ö¶ä¡×¡£17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤¬¡ÖÆ¼¡×¡¢20ºÐ¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤â4°ÌÆþ¾Þ¤È³èÌö¤·¡¢½çÄ´¤ËÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤À¡£ÃË»Ò¤Ï¸°»³Í¥¿¿¤¬Ï¢Â³¤Î¡Ö¶ä¡×¤Çº´Æ£½Ù¤Ï3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Ï¢Â³¤ÇÊ£¿ô¥á¥À¥ë¤ÈÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÈÂçÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿ÃÄÂÎ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Äì¾å¤²¤¬½éÀ©ÇÆ¤Ø¤Î¸°¡£ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î·ëÂ«¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È4Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë