ÊÆ¥´¥ë¥Õ¡¢´ä°æÀéÎç¤¬3°Ì¥¡¼¥×¡¡¥Û¥ó¥ÀLPGAÂè3R
¡¡¡Ú¥Ñ¥¿¥ä¡Ê¥¿¥¤¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Û¥ó¥ÀLPGA¤Ï21Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Î¥µ¥¤¥¢¥àCC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ä°æÀéÎç¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Î199¤Ç3°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥¿¥¤¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢20¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍ¥Íø¤¬12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç11°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î18°Ì¡£Èª²¬Æà¼Ó¤¬9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç27°Ì¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç29°Ì¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç34°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÝÅÄÎï±û¤Ï42°Ì¡¢´ä°æÌÀ°¦¤Ï46°Ì¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤ÈµÈÅÄÎë¤Ï58°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï62°Ì¡¢µÜÅÄÀ®²Ú¤Ï66°Ì¡£