¡¡£²£°£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÃË»ÒÂåÉ½¤Î¿¥ÅÄ¿®À®»á¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤Î°úÂà¸å¤Î¿ÊÏ©¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÆ³¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤¿¿¥ÅÄ»á¤Ï¡Ö²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¡¢¤¤¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¡Ö¡Êº£²ó¤Î¡ËÃÄÂÎÀï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤µ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ê»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤ò¡Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£