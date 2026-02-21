¸åÆ£¿¿´õ¡¢É¨¾å¥ß¥Ë¡ß¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¡Ö·ã¥«¥ï¡×È¿¶Á...¡ÖÀ¤³¦1åºÎï²á¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡¡ÎëÌÚ°¡Èþ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬2026Ç¯2·î12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÈPARADISE CITY¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤¬Î¾¼ê¤ò¹ø¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÌ´¥³¥é¥Ü¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦1åºÎï²á¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£