¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¹â¹»À¸¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Æ¥²¤Æ¥²¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡¼¯»ùÅç
¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤«¤é¤¦¤Þ¤ì¤¿¹â¹»À¸¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀî¾¦¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¤Æ¥²¤Æ¥²¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬21Æü¤«¤é¼¯»ùÅçÃæ±û±ØÁ°¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
11²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¸©Æâ55¤Î¹â¹»¤«¤é¤ª¤è¤½800¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿²Ã¹©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¥Öー¥¹¤ä³Ø¹»¤ÎÆÃ¿§¤ò¤¤¤«¤·¤¿ÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¤¦¤¿¼«ËýÂç²ñ¤Ê¤É¤ÇÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½é»²²Ã ¼¯»ùÅçÆî¹â¹»3Ç¯À¸¡Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢22Æü¤â¸áÁ°10»þÈ¾¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
