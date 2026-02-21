»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ò±þ±ç¡Ö¤¹¤³¤ä¤«Winter¡×³«ºÅ¡¡¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡Ú¹âÃÎ¡Û¡¡
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¹¤³¤ä¤«Winter¡×¤¬¡¢21Æü¤«¤é¹âÃÎ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤ÎÅìÍÎÅÅ²½Ãæ±û¸ø±à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤³¤ä¤«Winter¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¹âÃÎÊüÁ÷¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢µßµÞÂâ°÷¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤ä¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥È¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½£³£°¤Î¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¸©·Ù²»³ÚÂâ¤Î±éÁÕ¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼êÇï»Ò¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤³¤ä¤«Winter¡×¤Ï¡¢¤¢¤¹22Æü¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£