¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¹¾¸ÍÀî£Ç£±¡¡ÃÏ¸µ¤Î°ÕÃÏ¤ÇÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦Ä¹ÅÄÍê½¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤«¹Í¤¨¤ë¡×
¡¡¡Ö¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¹¾¸ÍÀî¡Ë
¡¡Ä¹ÅÄÍê½¡¡Ê£´£°¡Ë¡áÅìµþ¡¦£¹£³´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÄì¾å¤²¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï£²¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÅª³Î¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤Ç£±¡¢£³Ãå¡£¤¤Ã¤Á¤ê¾¡Éé¶î¤±¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ÆÍ½Áª¤ò£±£±°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸åÈ¾¤ÏÆâ£²¿Í¤Î´äÀ¥¡ÊÍµÎ¼¡ËÁª¼ê¡¢¸¢Æ£¡Ê½Ó¸÷¡ËÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¹¾¸ÍÀî¤Ç¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±·î¡¢£²£´Ç¯£³·î¤Î£Ç£±¡¦¼þÇ¯µÇ°¤ò´Þ¤à£±£±²ó¤ÎÍ¥½Ð¤Ç¡¢°ìÈÌÀï¤ò£²²óÍ¥¾¡¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤«¹Í¤¨¤ë¡£ÁàºîÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Åìµþ»ÙÉôÄ¹¤¬ÃÏ¸µ¤Î°ÕÃÏ¤ÇÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£