¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂ¿ËàÀî¡¡ºù°æÍ¥¤¬¥¨¡¼¥¹£·£³¹æµ¡¤ÇÆ²¡¹¤Î°ìÈÖ»þ·×¡ÖÄ¾Àþ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¡ÖÃ¸¿å²¦Áª¼ê¸¢¡ª£ô£ö£ë¥«¥Ã¥×¡×¡Ê£²£²Æü³«Ëë¡¢Â¿ËàÀî¡Ë
¡¡ºù°æÍ¥¡Ê£²£·¡Ë¡á£±£²£²´ü¡¦ºë¶Ì¡¦£Â£±¡á¤¬Â¿ËàÀî¤Î¥¨¡¼¥¹µ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤â¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¤Ã«ÄÅ¹¬¹¨¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿£·£³¹æµ¡¡£ºù°æ¤â¡ÖÄ¾Àþ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÁ°¸¡°ìÈÖ»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¿¤Ó¤Ë¹¥´¶¿¨¤ÎÍÍ»Ò¡£¤¿¤À¡¢Á°Àá¤È¤Îµ¤²¹º¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×Ä´À°¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Á°¡¹²ó¤ÎÅöÃÏ¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ°Àá¡Ê´ØÅìÃÏ¶èÁª¡Ë¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Î¿Í¤«¤é¾ðÊó¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¥¨¡¼¥¹µ¡¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æº£Àá¤ÏÂçË½¤ì¤ÎÍ½´¶¤À¡£