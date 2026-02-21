¡ÚRIZIN¡Û¸µ¥Ù¥é¥È¡¼¥ë²¦¼Ô¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤Î½©¸µ¶¯¿¿¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤ÆËÜµ¤¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡3·î7Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZIN.52¡Ù¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¸ø³«Îý½¬¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¸µ¥Ù¥é¥È¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë½©¸µ¶¯¿¿¤Ï¡¢±Ô¤¤ÂÇ·â¤òÈäÏª¤·½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Î¿·µï¤¹¤°¤ëÀï¤«¤éÌó1¥ö·îÈ¾¡¢¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈè¤ì¤ÏÌµ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿½©¸µ¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆSNS¤Ç¥Ð¥È¥ë¤â·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖËüÁ´¤ÎÂÎÄ´¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤ä¤ëÁ°Äó¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏËÙ¸ý¶³»Ê¤Ë¤âÈ½Äê¾¡Íø¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÐºöÎý½¬¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÎ·¿¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶á¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¡£¡Ö¿¨¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸ø³«Îý½¬¤Ë¤Ï¹âÌÚÎ¿¡¢ÌÚÂ¼É¢Ìé¡¢ºùÄíÂçÀ¤¡¢º´Æ£¾¸÷¡¢À¬Ìðµ®¡¢ÌðÃÏÍ´²ð¡¢ÁêËÜ½¡µ±¡¢¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¡¢°ËÆ£Íµ¼ù¡¢NOEL¤é¤â»²²Ã¡£Åö½é¤Ï»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½ê±ÑÃË¤ÈÂçÅçº»½ïÎ¤¤Ï·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡üRIZIN.52ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê1·î31Æü»þÅÀ¡Ë
½©¸µ¶¯¿¿ vs. ¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹
ÂçÅçº»½ïÎ¤ vs. ¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹
¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü vs. ºùÄíÂçÀ¤
À¬Ìðµ® vs. ¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥é¥ß¡¼
¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯ vs. ÁêËÜ½¡µ±
¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯ vs. Ê¡ÅÄÎ¶×½
¹âÌÚÎ¿ vs. ÌÚÂ¼É¢Ìé
½ê±ÑÃË vs. ¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð
¥¥à¡¦¥®¥ç¥ó¥Ô¥ç vs. ÌðÃÏÍ´²ð
º´Æ£¾¸÷ vs. ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼
°ËÆ£Íµ¼ù vs. ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥â¥¿
¿·°æ¾æ vs. ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó
NOEL vs. ¥¤¡¦¥Ü¥ß
