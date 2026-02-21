ufotable¤Î¿·¾ðÊó¤Ë¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡¡¡Ø¸¶¿À¡Ù¡¦¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ ÂèÆó¾Ï¡¦¡Ø³è·â Åá·õÍðÉñ¡ÙÀ©ºîÃæ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦ufotable¤Ï21Æü¡¢¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖFuturo Projects¡×¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¸¶¿À¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¡¢¸½ºßÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂèÆó¾Ï¡¢¡Ø³è·â Åá·õÍðÉñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¸¶¿À¡Ù¡¦¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÂ³ÊÔ¡¦¡Ø³è·â Åá·õÍðÉñ¡ÙÀ©ºîÃæ¤Î±ÇÁü
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¸½ºß¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ºî¾õ¶·¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¸¶¿À¡Ù¡Ø³è·â Åá·õÍðÉñ¡Ù¤ÏÀ©ºîÈ¯É½¤«¤éÄ¹¤¤·îÆü¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÀ©ºî¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ò¹ðÃÎ¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·à¾ì3Éôºî¤ÎÀ©ºî¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß1Éô¤¬¸ø³«Ãæ¡£º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÂèÆó¾Ï¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À©ºî¤ÎÂ¸ºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö³è·âÅá·õÍðÉñËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤ÎÂè¥Ë¾Ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢³è·â¤âÁá¤¯Â³ÊóÍß¤·¤¤¡×¡Öufotable¤µ¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À³è·âÅá·õÍðÉñÀä»¿À©ºîÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È³è·âÅá·õÍðÉñÊ¸»ú¥Ð¥ó¥Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¸¶¿À¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºîÂ³¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö¸¶¿À¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡¡¸¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ©ºî¤·¤Æ¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
