¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡ª¡×21ÆüÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¼Õºá¡¡¿©ÉÊ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤Î²ñÏÃ¤¬¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¤Ë¡×
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¡ÖËÜÆü2·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø100Ç¯¥â¥Î´ë¶È¡õ¾¦ÉÊ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Ë¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´ÀâÌÀ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö½Ð±é¼Ô¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥«¥Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤ÄÊý¤Ç¤â¡¢¡Ø¤Û¤Ü¥«¥Ë¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÆâÍÆ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷Æâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¤Û¤Ü¥«¥Ë¡Ù¤Ë¤Ï¸¶ºàÎÁ¤Ë¥¨¥Ó¤ª¤è¤Ó¥«¥Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ã³ÌÎà¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£