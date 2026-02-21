1Æü¤Ë1¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¡½¡½¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·Ï½»Ì±¤Î»¦¿Í»ö·ï¤¬·ãÁý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼Ò²ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤òÏªÄè
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥µ¥Õ¥Ë¥ó¡ÊCNN¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ç¼Í»¦¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¡£¥â¥¹¥¯¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡£´µ¼Ô¤ò¼£ÎÅÃæ¤Ë½ÆÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿°å»Õ¡½¡½¡£¤½¤¦¤·¤¿¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤Ç¤µ¤¨¡¢¤â¤Ï¤ä°Û¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁ´ÅÚ¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¶§°ÈÈºá¤Îµ¾À·¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤ÏÁ´°÷¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë½»¤à¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·Ï½»Ì±¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¼Ò²ñ¤Ç¤Ï»¦¿Í¤¬·ãÁý¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È1Æü¤Ë1¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·Ï½»Ì±¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¸ý¤Î20¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÈÈºá¤ÎÍÞ»ß¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥¢¥é¥Ö·ÏÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¶§°ÈÈºá¤ÎÏ¢º¿¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë½»Ì±¤âÂ¿¤¤¡£
¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÉÔÊ¿Åù¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤¬Êª¸ì¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ²ñ¤È¥¢¥é¥Ö¼Ò²ñ°ÂÁ´¸þ¾åÃÄÂÎ¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·Ù»¡¤¬²ò·è¤·¤¿»ö·ï¤Ï¥¢¥é¥Ö·Ï½»Ì±¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ï¤º¤«15¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¥À¥ä·Ï½»Ì±¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï65¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·Ï½»Ì±¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·ú¹ñ¤Î1948Ç¯¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤ê¼«Âð¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î»ÒÂ¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£»ÔÌ±¸¢¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢66Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï·³¤ÎÅýÀ©²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Ïº£¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼Ò²ñ¤Çº¹ÊÌ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·Ï½»Ì±¤ÎÊ¿Åù¤òÁÊ¤¨¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î252¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬½Æ·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï´û¤Ë46¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤Ë´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¡¢¿ô½½Ëü¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·Ï½»Ì±¤Ë¥æ¥À¥ä·Ï½»Ì±¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿ô½µ´ÖÁ°¤«¤é³¹Æ¬¤Ç¹³µÄ¥Ç¥â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»¦¿ÍÈ¿ÂÐ¡¢»à¤ËÈ¿ÂÐ¡¢¸øÊ¿¤ÊÊë¤é¤·¤ò¡×¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·Ï½»Ì±¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëËÌÉô¤Î¥µ¥Õ¥Ë¥ó¤Ç1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë¤Ï¿ôËü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ç¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÏCNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥é¥Ö·Ï½»Ì±¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤È¤·¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Îµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¾¦Å¹¼ç¤¬¿ôÆü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¼¥Í¥¹¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹³µÄ±¿Æ°¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁ´ÅÚ¤Ë³ÈÂç¡£¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¤ä¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÄÌ¤ê¤Ï¹õ¤¤´ú¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢Ê®¿å¤ÏÀÖ¤¯À÷¤á¤é¤ì¤¿¡£
¥µ¥Õ¥Ë¥ó¤Î¥Ç¥â¤Î1½µ´Ö¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥Ä¥Ï¥¯¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥©¥°ÂçÅýÎÎ¤¬¥µ¥Õ¥Ë¥ó¤òË¬¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥é¥ÖÅö¶É¼Ô¤ä¹³µÄ¥Ç¥â¤ÎÁÈ¿¥ÃÄÂÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ìä¤Ï°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥é¥Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÈºáÂÐºö¤Ï¡Ö¹ñ²È¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤Æ·èÁ³¤È¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÅýÎÎ¤Ï½Ò¤Ù¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡ÖÆ»ÆÁÅªµÁÌ³¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£
12Æü¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·Ù»¡¥È¥Ã¥×¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ì¥Ó»á¤¬¥¢¥é¥Ö¼Ò²ñ¤ÎÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ²ÈÅª¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤òÀë¸À¡£¡ÖÍÆÇ§¤·Æñ¤¤¾õ¶·¤òÁË»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ù»¡¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦³Æ¾ÊÄ£¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÖÊ¬ÃÇ¤·¤ÆÅý¼£¤¹¤ëÀ¯ºö¡×
¤·¤«¤·¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¶õµõ¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£1Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÂ©»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¥«¥»¥à¡¦¥¢¥ï¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤âÈÈ¿Í¤ÎÂáÊá¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥ê¥é¥äÃÏÊýÀ¾Éô¤Ç°å»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤Î¥¢¥Ö¥É¥é¤µ¤ó¡ÊÅö»þ30¡Ë¤ÏºòÇ¯2·î¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Ç½÷À¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿Ç»¡Ãæ¡¢¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿Ê¤ÌÌ»Ñ¤Î¿ÍÊª¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·Ï¥¢¥é¥Ö¼Ò²ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²¿¤ÎÍýÍ³¤â¤Ê¤¯»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈÈºá¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È¥¢¥ï¥É¤µ¤ó¤ÏÃ²¤¯¡£
»ö·ï¸å¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·Ù»¡¤Ï¡¢ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤ÈÎ¾¿Æ¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·1Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤ì¤º¡¢·Ù»¡¤«¤é¤Ï°Ê¸å¡¢²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¤âÂ©»Ò¤¬¥æ¥À¥ä¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÈÈ¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¥¢¥ï¥É¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¥¢¥ï¥É¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÈºá¤ÎÁÜºº¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë½»Ì±¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÊ¬ÃÇ¤·¤ÆÅý¼£¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î°ì´Ä¤À¡£¡Ø²æ¡¹¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Î´Ö¤Ç¸ß¤¤¤Ë»¦¤·¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
°ìÊý¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÈºá¤òÈÈ¤»¤ÐÂ¨ºÂ¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»¦¿ÍÈÈ¤òÊá¤Þ¤¨¤ëµ»½Ñ¤â¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥¢¥é¥Ö·Ï¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤â¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¥¢¥ï¥É¤µ¤ó¤ÏÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í½»Ì±¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï2023Ç¯¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¶Ë±¦¤Î¥¤¥¿¥Þ¥ë¡¦¥Ù¥ó¥°¥Ó¡¼¥ë¹ñ²È¼£°ÂÁê¤¬ÄÌÇ¯¤Ç·Ù»¡¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ó¥°¥Ó¡¼¥ë»á¤Ï¥Æ¥í»Ù±ç¤ä¥¢¥é¥Ö·Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌÀðÆ°¤Îºá¤ÇÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¡£¹ñ²È¼£°ÂÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¿ô¥«·î¤Ç¡¢¥¢¥é¥Ö·Ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÈºáÁË»ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Á°À¯¸¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÍ½»»µò½Ð¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¢¥é¥Ö¼Ò²ñ¤ÎÈÈºáÂÐºöÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤ò²òÇ¤¤·¡¢³¬µé¤ÎÄã¤¤¿¦°÷¤ò¸åÇ¤¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
Â©»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¥¢¥ï¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤âÈÈ¿ÍÂáÊá¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°Â¤é¤®¤ÏÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
´õË¾¤Ï»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Å·°æ¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ö¸øÀµ¤Ï¤¢¤½¤³¤Ë¡¢¿À¤È¤È¤â¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£