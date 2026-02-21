¡Ö¤¢¤Î¥ß¥¹¤Ï²¿¡©¡×µÜº¬À¿»Ê¡¢¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤á¤°¤ê¿¥ÅÄ¿®À®¤Î ¡ÈÈô¤Ó¤¹¤®Âç¸ºÅÀ¡É ¾ø¤·ÊÖ¤·¡Ä¤·¤Ä¤³¤¤¥¤¥¸¤ê¤Ë ¡ÈÉÔ²÷´¶¡É ¼¨¤¹À¼
¡¡2·î20Æü¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤¬¡¢¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤á¤°¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¿¥ÅÄ¤Ë¡¢MC¡¦µÜº¬À¿»Ê¤¬Êü¤Ã¤¿È¯¸À¤¬¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î³ê¤ê¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ë¡£¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®À®¤È°ÂÆ£ÈþÉ±¤¬²òÀâÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ºäËÜ¤ÎÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¿¥ÅÄ¤Ï¡¢ºäËÜ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤Ç²á¤´¤¹È¿ÌÌ¡¢Áê¼ê¤ò»×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¶ÛÄ¥´¶¤È¤«¤âÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³ê¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¾¯¤·¤Î¥±¥¬¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¹Ç¯¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºäËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÆâÍÆ¤Î²òÀâ¤Ç¡¢MC¤ÎµÜº¬¤¬¿¥ÅÄ¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¿¤·¤«¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥×1²óÂ¿¤¯Èô¤ó¤ÇÂç¸ºÅÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤Î²ó¿ô¤ò´Ö°ã¤¨¡¢1²óÂ¿¤¯Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤ò¡¢²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2009Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè3²ó¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò4²óÄ·¤ó¤ÇÂçÉý¸ºÅÀ¡¢2011Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â²ó¿ô°ãÈ¿¤Ç6°Ì¤É¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï ¡È¥¶¥ä¥Ã¥¯¥ë¡¼¥ë¡É ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò ¡È¥¶¥ä¤ë¡É ¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤â´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì»þ´ü¤Ï ¡È¿¥ÅÄ¤ë¡É ¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëµÜº¬¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¸¤ê¤É¤³¤í¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö¤·¤Ä¤³¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡»×¤ï¤Ì¥Õ¥ê¤ò¤¦¤±¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢µÜº¬¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥ß¥¹¤Ï²¿¡©¡¡1²óÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¼ÁÌä¡£¿¥ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡ÄÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¤Ë»þ´Ö³ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢µÜº¬¤Ï°ÂÆ£¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤ò¤Õ¤ë¤Ê¤É¡¢´ò¡¹¤È¤·¤Æ¿¥ÅÄ¤ò¥¤¥¸¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢µÜº¬¤Î¤·¤Ä¤³¤¤¥¤¥¸¤ê¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔµÜº¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿¥ÅÄ¿®À®¤¤¤¸¤ë¡©¡Õ
¡ÔµÜº¬¤µ¤ó¥Û¥ó¥È¤¤¤é¤ó¤³¤È¸À¤¦¡¡¤â¤Ã¤ÈºäËÜÁª¼êÃ£¤Î¤³¤È¤ò¡ª¡ª¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¤µ¤ó¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤·¤¿¡Õ
¡ÔµÜº¬¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¿¥ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÈô¤Ó¤¹¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¯¤ë¡¡¤â¤¦¡Á!!¤½¤ì¤ò¥µ¥é¥Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤«¤ï¤¹¿¥ÅÄ¤¯¤óÎ®ÀÐ¡Õ
¡¡µÜº¬¤Ê¤ê¤ËÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê»É¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£