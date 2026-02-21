¸¶Ã¤ÆÁ¡¢WBC¤Ç¿¼¹ï¤ÊÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØNetflix Japan¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£Âè2²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤Ç¡¢Âç²ñÁ°¤ÎÎý½¬»î¹ç¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸¶Ã¤ÆÁ»á
¡û¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë²þ¤á¤Æ»¿¼¤òÂ£¤ë¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Èà¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
2009Ç¯¤ÎWBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸¶»á¡£ÆóµÜÏÂÌé¤«¤é¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤¬Åö»þ¡¢ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È(¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï)±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»þ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸¶»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î(Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤)Ãæ¤Ç¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë´Ú¹ñ¤È¤Î5ÀïÌÜ¤Ç¤Ï·àÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆóµÜ¤¬¡Ö¤½¤ì(¶ì¤·¤à¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤Î»Ñ)¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¡£¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸¶»á¤Ï³ºÅö¤Î»î¹ç¾ìÌÌ¤Î¾õ¶·¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¥¤¥Á¥í¡¼¤¬Êâ¤«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤È(¤¤¤¦Å¸³«¤Ïºî¤ì¤¿)¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë¥«¥Á¥ó¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¡¢2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂÇ¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Îµ²±¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿ä»¡¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥¢¥È¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ß¤Ë·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤è¡£¤Ç¡¢³«Ëë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Èà¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º£Ç¯1·î³«ºÅ¤Î¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡ßWorld Baseball ClassicTM ¿·PROJECTÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¡£¤³¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö±ó¤¤ÀÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢(WBC¤Î)Âè2²óÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏWBC¥¤¥ä¡¼¡£WBC¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢²æ¡¹¤Îº¢¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¡¢Ç§ÃÎÅÙ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶Ã¤ÆÁ»á
¡û¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë²þ¤á¤Æ»¿¼¤òÂ£¤ë¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Èà¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
2009Ç¯¤ÎWBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸¶»á¡£ÆóµÜÏÂÌé¤«¤é¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤¬Åö»þ¡¢ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È(¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï)±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»þ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆóµÜ¤¬¡Ö¤½¤ì(¶ì¤·¤à¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤Î»Ñ)¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¡£¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸¶»á¤Ï³ºÅö¤Î»î¹ç¾ìÌÌ¤Î¾õ¶·¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¥¤¥Á¥í¡¼¤¬Êâ¤«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤È(¤¤¤¦Å¸³«¤Ïºî¤ì¤¿)¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë¥«¥Á¥ó¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¡¢2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂÇ¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Îµ²±¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿ä»¡¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥¢¥È¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ß¤Ë·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤è¡£¤Ç¡¢³«Ëë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Èà¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º£Ç¯1·î³«ºÅ¤Î¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡ßWorld Baseball ClassicTM ¿·PROJECTÈ¯É½²ñ¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¡£¤³¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö±ó¤¤ÀÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢(WBC¤Î)Âè2²óÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏWBC¥¤¥ä¡¼¡£WBC¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢²æ¡¹¤Îº¢¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¡¢Ç§ÃÎÅÙ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£