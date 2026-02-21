¿Íµ¤¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¡È²Ö²Ç»Ñ¡É¤ËÀä»¿¤ÎÍò¡ª¡Ö¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ºê¼Ó³¨¤¬¡¢19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û²¬ºê¼Ó³¨¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ê¤Û¤«8Ëç¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢²¬ºê¤Ï¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£Æ±ºî¤Ï¡¢ÄÀÃåÎäÀÅ¤ÊºÇ¶¯ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°¤òÂà¼£¤¹¤ëÄË²÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Å·²»Ï¡¡Ê¶ÌÌÚ¹¨¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊÝ¸±¤ò°·¤¦³°»ñ·ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÊÝ¸±¶âº¾µ½µ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ë°Æ·ï¤ò¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤È¤¤ËÌ£Êý¤ò¤âµ½¤¿¿Áê¤ò²òÌÀ¡¢¤È¤¤ËÈï³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ëµß¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²¬ºê¤Ï¡¢Å·²»¤Î½õ¼ê¤òÌ³¤á¤ë·ªÅÄÑÛ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²¬ºê¤ÏÆ±ºî¤ÎÂè7ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£¹ø³Ý¤±¤Æ¤ª¤¹¤Þ¤·´é¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò»£¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²¬ºê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë·ëº§¾ðÊó»ï¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¤â¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼Ó³¨¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ç¡×¡Ö¼Ó³¨¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¬ºê ¼Ó³¨¡Ê¤ª¤«¤¶¤ ¤µ¤¨¡Ë
1995Ç¯11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£T-TRIBE ENTERTAINMENT½êÂ°¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2012¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö²ÇÌ¤Ëþ¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¬ºê¼Ó³¨¡×Instagram¡Ê¡÷sae_okazaki¡Ë
