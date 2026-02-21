¥¯¥ì¥«¼º¤¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î´ñÀ×Êó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¡È¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ñÀ×¡É¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë ¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¾×·â¡Û¾±»ÊÃÒ½Õ¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¡È´ñÀ×¡É
¡¡¾±»Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É Ìµ¤¯¤·¤¿¡ÄºÇ°¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡×¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤«¤é ½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢³«¤±¤¿¤é¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö´ñÀ×¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¹¬±¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤½¤Î´ñÀ×¤Îµ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢²Ã¹©¤Ç¥Ü¥«¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤é¤·¤¥«¡¼¥É¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼Ö¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¹Â¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ì¥«¤òÊ¶¼º¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤º¤ÏÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ¤ò»ß¤á¡¢·Ù»¡¤ËÊ¶¼ºÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¡¢ºÆÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç¿ô½µ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¡£¸«¤Ä¤«¤ë¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·¤ÈÃÏ¡£¾±»Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë ¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÊ¶¼º¤·¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±£¤·¤Æ¤Þ¤ÇºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¿¼Â¡ª¾Ð¡¡¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÊ¶¼º¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤È¤â¤Ï¤ë¡Ë
1976Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÁêÊý¤ÎÉÊÀîÍ´¤È¤È¤â¤Ë1995Ç¯8·î¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ò·ëÀ®¡£ºÊ¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤Ç¡¢2009Ç¯7·î¤Ë·ëº§¡£2012Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È2015Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢2020Ç¯¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾±»ÊÃÒ½Õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tomoharushoji¡Ë
¡Ú¾×·â¡Û¾±»ÊÃÒ½Õ¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¡È´ñÀ×¡É
¡¡¾±»Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É Ìµ¤¯¤·¤¿¡ÄºÇ°¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡×¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤«¤é ½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢³«¤±¤¿¤é¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö´ñÀ×¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¹¬±¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ì¥«¤òÊ¶¼º¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤º¤ÏÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ¤ò»ß¤á¡¢·Ù»¡¤ËÊ¶¼ºÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¡¢ºÆÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç¿ô½µ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¡£¸«¤Ä¤«¤ë¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·¤ÈÃÏ¡£¾±»Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë ¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÊ¶¼º¤·¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±£¤·¤Æ¤Þ¤ÇºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¿¼Â¡ª¾Ð¡¡¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÊ¶¼º¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤È¤â¤Ï¤ë¡Ë
1976Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÁêÊý¤ÎÉÊÀîÍ´¤È¤È¤â¤Ë1995Ç¯8·î¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ò·ëÀ®¡£ºÊ¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤Ç¡¢2009Ç¯7·î¤Ë·ëº§¡£2012Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È2015Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¡¢2020Ç¯¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾±»ÊÃÒ½Õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tomoharushoji¡Ë