¡Ú¸ÞÎØ¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡¢¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤é¤¬Ì´¤Î¶¥±é¡¡É¹¾å¤Îº×Åµ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¸áÁ°£´»þ¤«¤é
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£²ÆüÌ¤ÌÀ¡Ê¸½ÃÏ£²£±Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ú¥¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê£²£²¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡á¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤Îº´Æ£½Ù¡Ê£²£²¡Ë¡á¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡á¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤é¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡É¹¾å¤Îº×Åµ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Ì´¤Î¶¥±é¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö£´»þ³«»Ï¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¸áÁ°£³»þ£³£°Ê¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£