¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï2·î21Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÂè3Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ë13»î¹ç¤Î¤¦¤Á8¾¡3Ê¬¤òµÏ¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÁ°Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿FW¾¾ÈøÍ¤²ð¤ä¡¢³«Ëë2»î¹ç¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿DFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ï²£ÉÍFM¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÇØ¸å¤òÆÍ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢³«ËëÀï¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼FWÈîÅÄÌîÏ¡¼£¤òµ¯ÍÑ¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ïºòµ¨¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍDF¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤òº£µ¨½é½Ð¾ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÈÇØ¸å¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ëç±Ãå¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¾¯¤·¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¬Î§¤ò¼é¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò90Ê¬Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ë2ÆÀÅÀ¤·¤Æ¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ïµ¬Î§¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¡Ö¡Ê¤³¤Î»î¹ç¤Î¡ËÁíÁö¹Ôµ÷Î¥121¥¥í¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»î¹ç2ÆüÁ°¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¡ÖÀéÍÕÀï¤Î120¥¥í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡ÊFCÅìµþÀï¤Î¡ËÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬116¥¥í¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âJ¥ê¡¼¥°¤Ï¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤âÁá¤¯¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Î¼éÈ÷¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬120¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿»î¹ç¤¬13»î¹ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç8¾¡3Ê¬¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤«¤ËÂç»ö¤«¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹¥À®ÀÓ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î13»î¹ç¤Èº£µ¨¤Î2»î¹ç¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥120¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë±¿Æ°ÎÌ¤ò½Ð¤»¤¿¥²¡¼¥à¤Ï15»î¹ç¤Ç10¾¡3Ê¬2ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ33¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£µ¨¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ÈÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥×¥ì¥¹¤ÎÆ¬¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÎÌá¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢±¿Æ°ÎÌ¤Î²¼»Ù¤¨¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë