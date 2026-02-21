ÙÇÃ×¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¡×¡¡Èï³²¼Ô²ÈÂ²¡¢²£ÅÄÂóÌé¤µ¤ó¤éÁÊ¤¨
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë½¸²ñ¤¬21Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£°¦ÃÎ¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê13¡Ë¡á¤ÎÄï¤Ç¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤ÎÂóÌé¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢Éã¼¢¤µ¤ó¡Ê2020Ç¯¤Ë»àµî¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦»ëÀþ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡1985Ç¯¤Ë¿À¸Í»Ô¤Ç¼ºí©¤·¡¢ÙÇÃ×¤Îµ¿¤¤¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÄê¼ºí©¼Ô½©ÅÄÈþÎØ¤µ¤ó¡á¼ºí©Åö»þ¡Ê21¡Ë¡á¤Î»ÐµÈ¸«ÈþÊÝ¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£º£·î5Æü¡¢ÈþÎØ¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ³«¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï»ä¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡£