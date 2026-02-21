¹áÎ¤Æà¡¢Ìó11¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¶á±Æ¸ø³«¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹áÎ¤Æà¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¡×Ìó11¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¹áÎ¤Æà
¡¡¤³¤ÎÆü42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¹áÎ¤Æà¤Ï¡¢¡ÖThank you for your B.D messages¡ÊÃÂÀ¸Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÌÀ¤ë¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Ï2025Ç¯3·î11Æü¤Ç¡¢11¥ö·î°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤ ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç»ä¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
