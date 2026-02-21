¶ðÅÄÆÁ¹»á¤¬Ãæ»³ÎéÅÔ¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¡ª¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¾å¤Î¤Û¤¦¤ÎÂÇ·â¡×¡¡GWÁ°¤Ë¤Ï3ÈÖÂÇ¼ÔÄêÃå¤ò´üÂÔ
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç4Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿µð¿Í3·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹»á¡Ê63¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾¾ËÜ½¨É×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê64¡Ë¤«¤é¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¡¢¡Öº£Ç¯¤³¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ã¤Æ»×¤¦Áª¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶ðÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¡Ê2025Ç¯¤Î¡Ë¸åÈ¾¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¹ø¤ò²¼¤²¤Æ¸Ô¤ò¹¤²¤Æ¸Ô´ØÀá¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥£¡¼¡ÊÂÇ·â¡Ë¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï°ìÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤ëÁª¼ê¡¢¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¸þ¤¤¤Æ¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÃÏÌÌ¤«¤éÎÏ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡×¤È°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Î»ØÆ³¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÁ´Á³¡¢Èôµ÷Î¥¤âÁ´Á³°ã¤¦¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ê¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¾å¤Î¤Û¤¦¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ê¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¡£3·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2·³¤Î»þ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¸«¤¿¤ê¡¢»þ¡¹¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¤Ê¤ó¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¤Í¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡£Èà¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆâÌî¼ê¤ÎÃæ»³¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é³°Ìî¤ËÄ©Àï¡£º£µ¨¤«¤éÅÐÏ¿¤â³°Ìî¼ê¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥è¡¼¥¤¥É¥ó¤Ç¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤è¤êÁ°¤Ë3ÈÖ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È3ÈÖ¡¦Ãæ»³ÎéÅÔÀâ¤â¤Ö¤Á¾å¤²¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤«¤é°ìµ¤¤Ë7ËÜÎÝÂÇ¡£¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó»È¤¨¤Ð20ËÜÎÝÂÇ¤¹¤ëÎÏ¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¡ÖÎ¨¤â¡¢Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤·¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤éÁª¼ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì»°¿¶¤·¤¿¤é¤ä¤À¤Ê¡¼¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥ÁÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤È¤«¡¢¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ìÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ì¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼ÊÖ¤½¤¦¤¼¤È¤«¡£¥À¥á¤À¡Ä¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç»°¿¶¤À¡Ä¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´¤Î½ý¤òÉé¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ²¿¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤¬ÃÎ¤é¤ó´é¤·¤Æ¡£²¶¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼¡¤ÎÆü¤â3ÈÖ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆü¤â3ÈÖ¡Ä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ËÍ¤Ï½½Ê¬ÎÏÈ¯´ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²æËý¤·¤ÆÃæ»³¤ò3ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£