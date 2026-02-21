Ãöµï°¡Èþ¡Ö¤³¤Î£²ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÀ¤¦
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÃöµï°¡Èþ¡Ê32¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à2ËçÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖCLASSIC¡ßROCK 2026¡ÝThe Two Roses¡Ý¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºîÉÊ½¸¡ÖBLACK ROSE¡×¡¢¥í¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼½¸¡ÖRED ROSE¡×¤Î2Ëç¤ò7Æü¤ËÆ±»þÈ¯Çä¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ç¥í¥Ã¥¯¡¦¥á¥¿¥ë¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÃöµï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤Ê¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ò¼çÂÎ¤ËÁ°È¾¤ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¡¢¸åÈ¾¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¤ÇÅ¸³«¡£¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î²»¶Á¤ò¸Ø¤ëÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Û¡¼¥ë¤Ï½éÂÎ¸³¡£¡Ö¥ê¥Ï¤Ç²»¤ò½Ð¤·¤¿¤é¶Á¤¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¶Á¤¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶Ê¤â±éÁÕ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±éÁÕÍ½ÄêÆâ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¡Ö¥¢¥ô¥§¡¦¥Þ¥ê¥¢¡×¤òÄÉ²Ã¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
Á°È¾¤ÏN.¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¡Ö¥«¥×¥ê¥¹Âè24ÈÖ¡×¡¢M.C¡á¥Æ¥Ç¥¹¥³¡Ö°Ëâ¤Î´ñÁÛ¶Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÄ¶µ»¹ª¶Ê¤Ê¤É6¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£
µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤À¸å¡¢·É°¦¤¹¤ëLOUDNESS¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¹âºê¹¸¡Ê64¡Ë¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÌÀÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¡¼ê¤ËÁ°Æüº×¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏIron Maiden¡ÖTrooper¡×¡¢LUNA SEA¡ÖROSIER¡×¤Ê¤É¤Î6¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏLOUDNESS¡ÖS.D.I.¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖCLASSC¡ßROCK¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤¬¡Öº£²ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î2ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³§¤µ¤Þ¤Ë²»³Ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤Ç¤ÏÆ±½ê¤Ç8·î8Æü¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥ÈµÜËÜ¾ÐÎ¤¤È¤Î¡ÖCLASSIC¡õROCK¡ÝTwin roses¡Ý¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖµÜËÜ¾ÐÎ¤¤µ¤ó¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤¤¿Í¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Î¤³¤È¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¡Öº£Æü¤¬ºÇÂ®È¯Çä¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤â¤É¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£