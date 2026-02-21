¤É¤¦¤·¤¿¡© ¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ºÆ¤Ó¡È°ÕÌ£¿¼¡ÉÉ½¾ð¤Î¼«»£¤ê¤¬ÏÃÂê¡ÄÇÉ¼êÈ±¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Î¡È±ó¤¤ÌÜ¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²±Â¬¸Æ¤Ö
¡¡¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÍÅ±ð¤ÊÈ±¿§¤È°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤è¤ê¤â°ÕÌ£¿¼¤Ê¡ÈÉ½¾ð¡É¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢ÇÉ¼êÈ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡È°ÕÌ£¿¼¡ÉÉ½¾ð
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÆ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿WWE¡ÖRAW¡×¤Ë¤ÆÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖWWERAW¡×¤È¡¢ÊüÁ÷¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¤ß¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤À¤¬¡¢É½¾ð¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ó¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤É¤³¤«°ÕÌ£¿¼¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡ÖÍè½µ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡ªÀäÂÐ¹Ô¤±¤ë¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥¹¥«¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡¢·¯¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¶¯¤¤¡¢¥«¥¤¥ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ä²á·ã¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡WWE¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊWWE¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤âµ¤¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºÆ¤ÓÎä¤¨¹þ¤ß¤Îµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÁêËÀ¥¢¥¹¥«¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£ÀèÆü¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤°¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¥¢¥¹¥«¤ò¼º³Ê¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯¥¢¥¹¥«¤Î¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥¹¥«¤«¤é¡È¥¤¥Ó¤ê¡É¤ò¼õ¤±¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¡£½ÉÅ¨¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ËÆ±¾ð¤µ¤ì¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¹¥«¤È¤Î·èÊÌ¤ä¥Ò¡¼¥ë¥¿¡¼¥ó¡¢ËÜ¿Í¤â´õË¾¤¹¤ëÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ëÀïÀþ¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜ»þ´Ö3·î1Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥¤¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢´û¤Ë¥¢¥¹¥«¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀºÑ¤ß¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡È¥Õ¥é¥°¡É¤¬Î©¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
