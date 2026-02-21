6È¯Âç¾¡¤ÎÂçµÜ¤é¤¬³«Ëë3Ï¢¾¡¡ª¡¡ÈØÅÄ¤ÏJ3Àª¤ËÏ¢ÇÔ¡ÄÎ°µåvs¼¢²ì¤Ï¡È14¡Ý13¡É¤Î·ãÆ®PK¡¿J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛÂè3Àá
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá¤Î10»î¹ç¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï³«Ëë3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë6¡Ý0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤â3Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£SCÁêÌÏ¸¶¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ò²¼¤·¤Æ2Ï¢¾¡¡£°ìÊý¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÈ¿·âµÚ¤Ð¤º¤ËÇÔÀï¡£J3Áê¼ê¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤ÇPKÀï1¾¡2Ï¢ÇÔ¤ÈË§¤·¤¯¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤äËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤é¤ÏPKÀï¤Ç¾¡Íø¡£FCÎ°µåvs¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢PKÀï¤Ï°ì½ä¤·¤Æ¤È¤â¤Ë13²óÏ¢Â³À®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢14¿ÍÌÜ¤Ç¼¢²ì¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢14¡Ý13¤ÇÎ°µå¤¬PK¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚEAST-A¡Û
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§5¡Ý6¡Ë¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡1¡Ý0¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
SCÁêÌÏ¸¶¡¡1¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
¡ÚEAST-B¡Û
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¡6¡Ý0¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§4¡Ý5¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡1¡Ý2¡¡¾¾ËÜ»³²íFC
Æ£»ÞMYFC¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§3¡Ý4¡Ë¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¡ÚWEST-A¡Û
ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡¡2¡Ý2¡ÊPKÀï¡§4¡Ý5¡Ë¡¡°¦É²FC
¡ÚWEST-B¡Û
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡¡2¡Ý1¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
FCÎ°µå¡¡0¡Ý0¡ÊPKÀï¡§14¡Ý13¡Ë¡¡¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC
¢§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚEAST-A¡Û
ÆÊÌÚSC¡¡vs¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
²£ÉÍFC¡¡vs¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£
¡ÚEAST-B¡Û
FC´ôÉì¡¡vs¡¡¤¤¤ï¤FC
¡ÚWEST-A¡Û
¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¡¡vs¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¡vs¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
FCº£¼£¡¡vs¡¡FCÂçºå
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¡¡vs¡¡¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
¡ÚWEST-B¡Û
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¡vs¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡vs¡¡¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡vs¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï³«Ëë3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë6¡Ý0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤â3Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£SCÁêÌÏ¸¶¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤äËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤é¤ÏPKÀï¤Ç¾¡Íø¡£FCÎ°µåvs¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢PKÀï¤Ï°ì½ä¤·¤Æ¤È¤â¤Ë13²óÏ¢Â³À®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢14¿ÍÌÜ¤Ç¼¢²ì¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢14¡Ý13¤ÇÎ°µå¤¬PK¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¡¡ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá
¢§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚEAST-A¡Û
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§5¡Ý6¡Ë¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡1¡Ý0¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
SCÁêÌÏ¸¶¡¡1¡Ý2¡¡¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
¡ÚEAST-B¡Û
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¡6¡Ý0¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§4¡Ý5¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡1¡Ý2¡¡¾¾ËÜ»³²íFC
Æ£»ÞMYFC¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§3¡Ý4¡Ë¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¡ÚWEST-A¡Û
ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡¡2¡Ý2¡ÊPKÀï¡§4¡Ý5¡Ë¡¡°¦É²FC
¡ÚWEST-B¡Û
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡¡2¡Ý1¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
FCÎ°µå¡¡0¡Ý0¡ÊPKÀï¡§14¡Ý13¡Ë¡¡¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC
¢§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚEAST-A¡Û
ÆÊÌÚSC¡¡vs¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
²£ÉÍFC¡¡vs¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£
¡ÚEAST-B¡Û
FC´ôÉì¡¡vs¡¡¤¤¤ï¤FC
¡ÚWEST-A¡Û
¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¡¡vs¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¡vs¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
FCº£¼£¡¡vs¡¡FCÂçºå
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¡¡vs¡¡¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
¡ÚWEST-B¡Û
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡¡vs¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¡vs¡¡¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡vs¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ°µåvs¼¢²ì¡¢PKÀï¤Ï28¿ÍÌÜ¤Ç·èÃå
PKÀï¤Ï¡Ö28¿ÍÌÜ¡×¤Ç·èÃå— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
¤Þ¤µ¤ËÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡È»àÆ®¡É🔥
Î¾¼Ô°ì½ä¤òÄ¶¤¨¤¿áã¤ì¤ëPKÀï¤ò
14-13¤Ç¥Û¡¼¥à¤ÎÎ°µå¤¬À©¤¹¡ª
🏆 ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
🆚Î°µå¡ß¼¢²ì
🆓 DAZN ÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/vHoOpBLFuu